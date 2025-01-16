Фура насмерть сбила женщину в Минском районе

16 января в Минском районе произошло смертельное ДТП, погибла женщина 1975 года рождения, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
ДТП произошло на территории Щомыслицкого сельисполкома на улице Монтажников.
Сообщается, что водитель, управляя автомобилем «Скания» с грузовым прицепом, совершил наезд на женщину, 1975 года рождения, переходящую проезжую часть дороги вблизи пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте происшествия.
Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что cпасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек.
Также мы писали, что семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат: «Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей».
Еще МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.