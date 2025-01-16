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Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 16 января 2025 года

Пожары в Калифорнии продолжают угрожать жизням тысяч людей, число жертв, площадь пострадавших территорий и размер ущерба растут. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации на 16 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в Калифорнии

Источник: AP 2024

Почти 200 картин Хантера Байдена, оцениваемых в миллионы долларов, уничтожены пожарами в Пасифик-Палисейдс. Работы хранились в здании близ дома адвоката и покровителя Байдена-младшего Кевина Морриса.

Пожары в Калифорнии угрожают замедлением роста экономики США

Источник: AP 2024

Пожары в Калифорнии могут снизить ВВП США на 0,2% в первом квартале 2025 года и замедлить создание 20−40 тыс. рабочих мест, считают эксперты.

Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов

Источник: AP 2024

Жители пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса, включая Пасифик Палисейдс, вооружились для защиты домов от мародеров, игнорируя распоряжения об эвакуации.

Пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды

Источник: AP 2024

Пожары в Лос-Анджелесе сдерживают благодаря повышению влажности и ослаблению ветра, сообщила метеослужба. Однако ожидаются ветры Санта-Ана, увеличивающие риск новых возгораний.

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