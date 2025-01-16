Пожары в Калифорнии: актуальная ситуация и меры по ликвидации на 16 января 2025 года

Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в Калифорнии
Почти 200 картин Хантера Байдена, оцениваемых в миллионы долларов, уничтожены пожарами в Пасифик-Палисейдс. Работы хранились в здании близ дома адвоката и покровителя Байдена-младшего Кевина Морриса.
Пожары в Калифорнии угрожают замедлением роста экономики США
Пожары в Калифорнии могут снизить ВВП США на 0,2% в первом квартале 2025 года и замедлить создание 20−40 тыс. рабочих мест, считают эксперты.
Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов
Жители пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса, включая Пасифик Палисейдс, вооружились для защиты домов от мародеров, игнорируя распоряжения об эвакуации.
Пожары в Калифорнии удается сдерживать благодаря улучшению погоды
Пожары в Лос-Анджелесе сдерживают благодаря повышению влажности и ослаблению ветра, сообщила метеослужба. Однако ожидаются ветры Санта-Ана, увеличивающие риск новых возгораний.