На Урале будут судить 24-летнего наркоторговца

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело 24-летнего молодого человека, который обвиняется в попытке продажи наркотических средств в крупном размере.
По версии следствия, в августе 2023 года он вошел в состав организованной преступной группы в качестве курьера. С июля по август 2024 года обвиняемый извлек из тайника свыше 1,8 килограмма наркотиков и привез их в арендованный гараж в Екатеринбурге.
— В указанном помещении он расфасовал запрещенные средства, подготовив их для дальнейшего сбыта на территории Свердловской и Челябинской областей, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Силовики изъяли наркотики из оборота и задержали парня в августе 2024 года.
Он обвиняется по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети “Интернет”, организованной группой в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.