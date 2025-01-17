На Урале будут судить 24-летнего наркоторговца

По версии следствия, в августе 2023 года он вошел в состав организованной преступной группы в качестве курьера. С июля по август 2024 года обвиняемый извлек из тайника свыше 1,8 килограмма наркотиков и привез их в арендованный гараж в Екатеринбурге.