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Умер режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер, лауреат премии «Оскар» Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Он был режиссером сериала «Твин Пикс», фильмов «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик», «Внутренняя империя» и других.

Источник: AP 2024

«С тех пор, как его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он бы сказал: “Смотрите на пончик, а не на дырку”», — написала семья режиссера в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дэвид Линч — лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» 1990 года. В 2001 году он получил приз Каннского кинофестиваля за режиссуру, в 2006 году он получил «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Премию «Оскар» режиссер получил в 2019 году за выдающийся вклад в кинематограф.

Линч сообщил в августе 2024 года, что у него диагностировали эмфизему легких из-за того, что он всю жизнь курил. Режиссер жаловался, что болезнь мешает ему заниматься своей работой и он может преодолевать лишь «небольшие расстояния».

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