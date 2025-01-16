Умер режиссер Дэвид Линч

«С тех пор, как его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он бы сказал: “Смотрите на пончик, а не на дырку”», — написала семья режиссера в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Дэвид Линч — лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» 1990 года. В 2001 году он получил приз Каннского кинофестиваля за режиссуру, в 2006 году он получил «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Премию «Оскар» режиссер получил в 2019 году за выдающийся вклад в кинематограф.
Линч сообщил в августе 2024 года, что у него диагностировали эмфизему легких из-за того, что он всю жизнь курил. Режиссер жаловался, что болезнь мешает ему заниматься своей работой и он может преодолевать лишь «небольшие расстояния».