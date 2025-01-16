Умер режиссер Дэвид Линч

«С тех пор, как его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он бы сказал: “Смотрите на пончик, а не на дырку”», — написала семья режиссера в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).