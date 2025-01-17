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Жители Перми сообщают о массовом ДТП в Закамске

На месте работают экстренные службы.

Жители Перми сообщают о массовом ДТП на остановке «Сочинская», которое произошло поздно вечером 16 января, в телеграм-канале «Подслушано Закамск».

На видеозаписях, опубликованных местными жителями в соцсетях — три изрядно помятых машины. На одной стороне дороги — два автомобиля, которые столкнулись под углом почти 90 градусов. На другой — ещё один серьёзно повреждённый автомобиль.

«Водитель легковушки выехал на встречную полосу, влетел в две машины и зацепил людей. На месте работают экстренные службы», — пояснил автор видео в подписи к посту.

По словам местных жителей, на месте были как минимум три машины скорой помощи и два автомобиля полиции.

Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах аварии.

Напомним, утром, 14 января, на федеральной трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь в массовом ДТП с грузовиками скончался 68-летний водитель легкового автомобиля.