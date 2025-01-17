В Калининграде ребенок провалился в траншею

«Прокуратура Московского района города Калининграда организовала проверку по информации о падении ребенка в траншею. 15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ребенку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери», — говорится в сообщении.