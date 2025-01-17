В Калининграде ребенок провалился в траншею

КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Московского района города Калининграда организовала проверку по информации о падении ребенка в траншею. 15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ребенку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на данном участке проводятся работы по укладке теплотрассы, которые выполняет подрядчик ООО «Инжспецстрой».
Прокуратура Московского района города Калининграда по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, а также рассматривает вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник городской поисково-спасательной службы Вячеслав Патракеев, ребенок зашел на огороженную площадку, где разровняли грунт. Его по колено засосало в грязь. Мальчик закричал, его услышали местные жители, которые уложили доски и начали откапывать ребенка, но сломалась лопата. Подъехавшие спасатели помогли вытащить мальчика.