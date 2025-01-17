На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей

«Вывозить песок с нефтепродуктом уже не будут. Это нецелесообразно и неэффективно. Теперь весь загрязнённый грунт прочищать будут именно деликатным способом — просеиванием», — передаёт краевой оперштаб слова Челядинова.
По его словам, все небольшие горы песка, оставшиеся на береговой линии, будут просеивать, чтобы отделить капли нефтепродуктов от грунта. Теперь с пляжей будут вывозить только фрагменты мазута, их сейчас собирают в мешки.
Также на основной части береговой линии от морпорта Анапы до села Витязево сокращают количество техники, так как работы, для которых ее привлекали, выполнены, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из «Волгонефти 239», находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.