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Младенца рядом со спящей пьяной матерью обнаружили в подъезде дома в Москве

Младенца 2024 года рождения обнаружили в подъезде жилого дома на 13-й Парковой улице в Москве рядом со спящей матерью, находившейся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Мальчик доставлен в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего, занимаются вопросом привлечения женщины 1997 года рождения к ответственности и оценивают меры, которые должны быть приняты для обеспечения прав и безопасности ребёнка, а также его дальнейшего жизнеустройства.

Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке в подмосковном Подольске крыса залезла в коляску к девочкам-двойняшкам и покусала одну из малышек за лицо. Грызун уже был ранен, вероятно, из-за этого и проявил агрессию к людям.