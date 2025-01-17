Юрист Морозов: Блиновской ошибочно насчитали около 350 млн рублей налогов

По словам Морозова, Федеральная налоговая служба (ФНС) допустила несколько ошибок при расчете задолженности, включая включение в недоимки платежей, произведенных лицами, не являющимися налоговыми резидентами России. Он отметил, что такие платежи не должны учитываться, и, по его мнению, Блиновской насчитали лишние налоги в размере от 300 до 350 миллионов рублей.