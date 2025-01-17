Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Морозов: Блиновской ошибочно насчитали около 350 млн рублей налогов

ФНС утверждает, что общая сумма недоплаченных налогов блогера превышает 900 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Юрист Иван Морозов, представляющий интересы блогера Елены Блиновской, заявил в Савеловском суде Москвы, что налоговая инспекция ошибочно определила сумму ее недоимок.

По словам Морозова, Федеральная налоговая служба (ФНС) допустила несколько ошибок при расчете задолженности, включая включение в недоимки платежей, произведенных лицами, не являющимися налоговыми резидентами России. Он отметил, что такие платежи не должны учитываться, и, по его мнению, Блиновской насчитали лишние налоги в размере от 300 до 350 миллионов рублей.

ФНС утверждает, что общая сумма недоплаченных налогов блогера превышает 900 миллионов рублей. Морозов сообщил, что они уже обжаловали эту сумму в Арбитражном суде Москвы, однако суд встал на сторону налоговой службы. После этого юристы Блиновской обратились в вышестоящие инстанции и теперь готовят жалобу в Верховный суд России.

Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы продлил арест Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», до 2 мая. Блиновская полностью признала свою вину в неуплате налогов и легализации денежных средств.