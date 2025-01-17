Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео

Из-за мутности воды возле кормы танкера ничего не удалось обнаружить. Видимость низкая, потому что корму засыпают песком, создавая дамбу, чтобы предотвратить распространение загрязнения. Однако специалистам кажется, что мазута в этом районе много. Корма и береговые зоны окружены боновыми заграждениями, но без сетки.