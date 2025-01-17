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Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура считает, что действия блогера требуют более строгого реагирования.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура подала апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы, который заочно арестовал блогера Сергея Косенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Арест стал следствием действий Косенко, когда он бросил младенца в снег с целью создания контента для социальных сетей.

Согласно данным уголовного дела, суд принял решение о заочном аресте Косенко в среду. Ему предъявлены обвинения по статьям, касающимся причинения тяжкого вреда здоровью и неисполнения обязанностей по воспитанию. Прокуратура считает, что действия блогера требуют более строгого реагирования со стороны правосудия.

Ранее стало известно, что Косенко уехал из России, а перед отъездом распродал все свои активы. В декабре сообщалось о ликвидации его компании.