В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы

На втором судебном заседании, где началось основное рассмотрение дела об импичменте, адвокаты Юн Сок Ёля заявили, что президент получил множество сообщений, указывающих на возможные фальсификации результатов последних выборов. Они утверждали, что «нечестные выборы» подорвали систему государственного управления, что, по их мнению, сделало введение военного положения необходимым шагом для восстановления демократии.