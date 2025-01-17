В Крыму после разлива мазута вывезли 458 тонн загрязнённого песка

По его словам, за последние два дня мониторинг ситуации не зафиксировал крупных пятен мазута на побережье или в прибрежных водах Крыма. Однако были обнаружены небольшие выбросы мазута, которые будут ликвидированы в течение суток.
Кроме того, продолжает проводиться работа по очистке морского дна. На глубине до трёх метров у Анапы были найдены следы мазута.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе два танкера пошли ко дну. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу. Пострадали сотни птиц и животных. Мазутное пятно дошло до берегов Кубани и Крыма.