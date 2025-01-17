Экс-прокурора Приморья обвиняют в хищениях на 10 млн руб. на «Восточной верфи»

АО «Восточная верфь» — основанное в 1952 году во Владивостоке судостроительное предприятие. В 1994 году завод преобразован в акционерное общество. С 1950 по 2000 год на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. т (водоизмещением до 3,5 тыс. т).