Экс-прокурора Приморья обвиняют в хищениях на 10 млн руб. на «Восточной верфи»

Помимо господина Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, по версии следствия, в состав организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищениями на верфи, входили бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин и три предпринимателя — Сергей Кралевич, Виталий Ширшиков и Яна Поливода. Им вменяется участие в ОПС, мошенничество, присвоение и легализация денежных средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«В период деятельности преступного сообщества его членами осуществлено хищение имущества АО “Восточная верфь” на общую сумму свыше 10 млн рублей, а также легализовано похищенное имущество», — говорится в сообщении следствия.
Следователи считают, что Валерий Василенко руководил подразделением преступного сообщества, возглавляемого Геннадием Лазаревым, бывшего совладельцем АО «Восточная верфь» и ректором Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет). Господин Лазарев был арестован в марте прошлого года, но в августе после признания вины меру пресечения ему изменили на домашний арест. Расследование дела в отношении Геннадия Лазарева продолжается.
По данным приморских СМИ, господин Лазарев являлся основным акционером (36,99%) АО «Восточная верфь». В 2023 году Амурский судостроительный завод (АСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), стал единоличным владельцем АО «Восточная верфь». В пресс-релизе ОСК уточняется, что Минпромторг приостановил права акционеров «Восточной верфи» и полномочия ее органов управления перед передачей компании ОСК. Сообщается, что АСЗ будет осуществлять полномочия собрания акционеров или совдира «Восточной верфи» для выполнения гособоронзаказа.
АО «Восточная верфь» — основанное в 1952 году во Владивостоке судостроительное предприятие. В 1994 году завод преобразован в акционерное общество. С 1950 по 2000 год на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. т (водоизмещением до 3,5 тыс. т).