Пьяный хозяин оставил привязанного коня на пустыре в Приморье без воды и еды

Этим летом соседи заметили, что конь начал бесцельно бродить по посёлку в поисках пищи. Один из очевидцев рассказал, что голодное животное даже пыталось выхватить из рук пакет с мусором. Вместо того чтобы позаботиться о питомце, Аркадий привязал его за гаражами и с тех пор не уделял ему никакого внимания.