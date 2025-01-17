В Иркутске осудили молодых людей, убивших 15-летнего школьника на остановке

Об этом сообщила пресс-служба СУ СР по Иркутской области.
Преступление было совершено вечером. Компания вышла из сауны в состоянии опьянения. На останове ждал транспорт 15-летний подросток. Они окружили мальчика, затеяли с ним конфликт, который перешёл в драку. И в ходе драки один из компании пять раз ударил школьника ножом. Подросток умер на месте.
Подозреваемых задержали в короткие сроки. Тому, кто бил ножом, дали девять лет в воспитательной колонии (он несовершеннолетний) и ограничили свободу на 1,5 года. Остальные получили от 4 лет до 4,5 года и 1 дня лишения свободы в воспитательной колонии и колонии общего режима. Уголовное дело в отношении одного из компании выделили в отдельное производство — экспертиза показала, что он психически нездоров, и его направили на принудительное лечение.