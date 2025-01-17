Адвокат рассказал о коллизии в деле генерала Попова

По словам Буйновского, юрист, представляющий Запорожскую область, в ходе заседания заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной по этому делу, поскольку Попов не нанес ущерба своими действиями. Представитель региона пояснил, что металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами. Юрист подчеркнул, что в результате действий Попова, в том числе установленным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление украинских сил.