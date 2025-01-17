В Финляндии не будут возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.