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Вандалы сломали светильник в парке семейного отдыха в Иркутске

Парк в микрорайоне Солнечный был благоустроенный в 2021 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске произошел вопиющий случай в парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Группу из трех человек запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые люди подходят к фонарному столбу и начинают его ломать.

— Сейчас мы оцениваем причиненный ущерб. Все причастные к вандализму лица будут установлены. Предположительно, они являются несовершеннолетними, а это значит, что компенсировать затраты на восстановление объектов придется их законным представителям, — отметила директор «Городская среда» Марина Прокопьева.

Информацию о нарушителях передадут в правоохранительные органы. Отметим, что подобные случаи не такая уж и редкость. Запечатленных на видео парней просят добровольно прийти в учреждение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что днем в областном центре похолодает до −5 градусов.