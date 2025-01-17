Вандалы сломали светильник в парке семейного отдыха в Иркутске

В Иркутске произошел вопиющий случай в парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Группу из трех человек запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые люди подходят к фонарному столбу и начинают его ломать.
— Сейчас мы оцениваем причиненный ущерб. Все причастные к вандализму лица будут установлены. Предположительно, они являются несовершеннолетними, а это значит, что компенсировать затраты на восстановление объектов придется их законным представителям, — отметила директор «Городская среда» Марина Прокопьева.
Информацию о нарушителях передадут в правоохранительные органы. Отметим, что подобные случаи не такая уж и редкость. Запечатленных на видео парней просят добровольно прийти в учреждение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что днем в областном центре похолодает до −5 градусов.