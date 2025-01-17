Вандалы сломали светильник в парке семейного отдыха в Иркутске

— Сейчас мы оцениваем причиненный ущерб. Все причастные к вандализму лица будут установлены. Предположительно, они являются несовершеннолетними, а это значит, что компенсировать затраты на восстановление объектов придется их законным представителям, — отметила директор «Городская среда» Марина Прокопьева.