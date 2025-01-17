Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам

«Сегодня состоялась поездка в карантинную зону зоопарка “Сафари парк” в Краснодаре… Совместно со специалистами Московского зоопарка мною был осуществлён детальный осмотр условий содержания птиц, а также проведена проверка всех представленных документов от руководства зоопарка. По итогам осмотра нами были доведены до сведения руководства зоопарка рекомендации для улучшения и оптимизации условий содержания и реабилитации птиц, которые следует принять к исполнению», — написала Акулова.
Она уточнила, что в субботу запланирован повторный визит в зоопарк уже для оценки и контроля над выполнением рекомендаций.
В минувшие выходные, по данным властей, в «Сафари-парк» привезли новую партию пострадавших птиц — 93 пернатых из Анапы. А в среду специалисты добавили, что уже 45% птиц готовы вернуться в естественную среду обитания.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.