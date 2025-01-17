Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам

«Сегодня состоялась поездка в карантинную зону зоопарка “Сафари парк” в Краснодаре… Совместно со специалистами Московского зоопарка мною был осуществлён детальный осмотр условий содержания птиц, а также проведена проверка всех представленных документов от руководства зоопарка. По итогам осмотра нами были доведены до сведения руководства зоопарка рекомендации для улучшения и оптимизации условий содержания и реабилитации птиц, которые следует принять к исполнению», — написала Акулова.