В хищениях на «Восточной верфи» обвиняют пятерых членов преступного сообщества

Ранее ведомство сообщало, что не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы. В различные периоды в нем участвовали находящиеся в зависимости от обвиняемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций. По версии следствия, в период с 1996 по 2024 год через подконтрольные им юридические лица они, в частности, похитили 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.