В хищениях на «Восточной верфи» обвиняют пятерых членов преступного сообщества

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Следственные органы Приморья предъявили обвинение в хищении имущества АО «Восточная верфь» пятерым членам организованного преступного сообщества, руководимого бывшим ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадием Лазаревым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
«Обвинения по нескольким эпизодам преступных действий предъявлено Валерию Василенко, Сергею Кралевичу, Виталию Широкову, Яне Поливода, Олегу Зубахину. По версии следствия, Валерий Василенко руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Геннадием Лазаревым, целью деятельности которого являлось хищение имущества АО “Восточная верфь”. В период деятельности преступного сообщества его членами осуществлено хищение имущества АО “Восточная верфь” на общую сумму свыше 10 млн рублей, а также легализовано похищенное имущество», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвинения, в зависимости от роли каждого, предъявлены по статьям об участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве, присвоении и легализации денежных средств, добытых преступным путем и прочих коррупционных преступлениях. Они предусмотрены ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 33 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ и другими.
Расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева и иных лиц, осуществляющих хищение имущества ФГБОУ ВО «ВГУЭС» продолжается. Уголовные дела возбуждены по материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы. В различные периоды в нем участвовали находящиеся в зависимости от обвиняемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций. По версии следствия, в период с 1996 по 2024 год через подконтрольные им юридические лица они, в частности, похитили 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.