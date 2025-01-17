Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки Украины

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.
«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — проинформировали в управлении.
Женщина собирала сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов, объектов гражданской и военной инфраструктуры.
Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.