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Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки Украины

Она собирала сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов, объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — проинформировали в управлении.

Женщина собирала сведения в отношении сотрудников правоохранительных органов, объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

Женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ