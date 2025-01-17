Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки Украины

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — проинформировали в управлении.