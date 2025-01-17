В Красноярском крае после массового отравления в санатории возбудили дело

Согласно предварительным данным, что пострадавшие — преимущественно люди старше 60 лет — питались в столовой санатория. У них наблюдались тошнота, головокружение и повышенная температура. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что причиной отравления мог стать приготовленный в местной столовой омлет.
Краевое управление Роспотребнадзора организовало санитарно-эпидемиологическое расследование. Там отметили наличие у госпитализированных признаков острой кишечной инфекции.