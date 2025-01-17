В Красноярском крае после массового отравления в санатории возбудили дело

В санатории Сосновый Бор, расположено возле озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края, более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Пятеро пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В санатории отдыхало в общей сложности более 100 человек. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ).