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В Красноярском крае после массового отравления в санатории возбудили дело

В санатории Сосновый Бор, расположено возле озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края, более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Пятеро пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В санатории отдыхало в общей сложности более 100 человек. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Согласно предварительным данным, что пострадавшие — преимущественно люди старше 60 лет — питались в столовой санатория. У них наблюдались тошнота, головокружение и повышенная температура. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что причиной отравления мог стать приготовленный в местной столовой омлет.

Краевое управление Роспотребнадзора организовало санитарно-эпидемиологическое расследование. Там отметили наличие у госпитализированных признаков острой кишечной инфекции.

СК