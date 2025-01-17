Бердский маньяк обжаловал в Верховном суде пожизненный срок

После освобождения им было совершено еще три убийства. В сентябре 2003 года Юдин был арестован, однако вскоре отпущен под подписку о невыезде. Тем временем была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что все убийства были совершены именно им. Маньяк вновь был заключен под стражу и вскоре признался в совершении 5 убийств и 23 разбойных нападений, грабежей, изнасилований. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Юдина полностью вменяемым и отдающим отчет в своих действиях.