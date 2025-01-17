Бердский маньяк обжаловал в Верховном суде пожизненный срок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Жалоба маньяка Михаила Юдина на пожизненный приговор по делу об убийстве поступила в Верховный суд РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«В суд поступила жалоба Михаила Юдина на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено», — сказали в суде.
Ранее суд приговорил Юдина к пожизненному лишению свободы по делу о нескольких убийствах.
12 августа 1998 года Юдин напал и изнасиловал женщину, после чего она осталась жива. Однако поймать насильника не удалось.
Спустя год, летом 1999 года, маньяк совершил первое убийство. Затащив 16-летнюю девушку в кусты рядом с автобусной остановкой, маньяк насиловал ее около часа. На сей раз, услышав шаги случайных прохожих, он не стал убегать. Еще живая девушка попыталась привлечь к себе внимание, но ей это не удалось — Юдин задушил ее, забрал часы и серьги и ушел.
Осенью 1999 года строительную бригаду, где работал Юдин, командировали в Новосибирск. 23 ноября он в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил женщину в ее собственном подъезде.
Через месяц после последнего убийства Юдина задержали за попытку ограбления и в феврале 2000 года приговорили к 3 годам лишения свободы, но через 3 месяца амнистировали в связи с избранием президента России. 14 июля 2000 года Юдин вышел на свободу.
После освобождения им было совершено еще три убийства. В сентябре 2003 года Юдин был арестован, однако вскоре отпущен под подписку о невыезде. Тем временем была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что все убийства были совершены именно им. Маньяк вновь был заключен под стражу и вскоре признался в совершении 5 убийств и 23 разбойных нападений, грабежей, изнасилований. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Юдина полностью вменяемым и отдающим отчет в своих действиях.