Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке водитель сбил семилетнего мальчика

Прокуратура Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел вечером 16 января в районе дома № 29 на улице Нейбута. Водитель Suzuki Eskudo наехал на малолетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Мальчик доставлен в больницу с многочисленными ушибами. Установлено, что на момент аварии водитель иномарки был трезв.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, надзорное ведомство контролирует ход проверки. Кроме того, отдельное внимание будет уделено полноте и эффективности профилактической работы, которую уполномоченные органы проводят со школьниками в целях обучения основам безопасности и предотвращения травматизма.