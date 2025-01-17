Во Владивостоке водитель сбил семилетнего мальчика

Инцидент произошел вечером 16 января в районе дома № 29 на улице Нейбута. Водитель Suzuki Eskudo наехал на малолетнего ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Мальчик доставлен в больницу с многочисленными ушибами. Установлено, что на момент аварии водитель иномарки был трезв.
Устанавливаются обстоятельства ДТП, надзорное ведомство контролирует ход проверки. Кроме того, отдельное внимание будет уделено полноте и эффективности профилактической работы, которую уполномоченные органы проводят со школьниками в целях обучения основам безопасности и предотвращения травматизма.