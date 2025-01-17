Во Владивостоке водитель сбил семилетнего мальчика

Устанавливаются обстоятельства ДТП, надзорное ведомство контролирует ход проверки. Кроме того, отдельное внимание будет уделено полноте и эффективности профилактической работы, которую уполномоченные органы проводят со школьниками в целях обучения основам безопасности и предотвращения травматизма.