Около шести часов тушили дачу в СНТ Хабаровского края

В Хабаровском крае за сутки 16 января ЧС не произошло. Пожарные реагировали на 11 возгораний, шесть из которых начались в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Так, в Комсомольском районе загорелся дачный дом из бруса в одном из садовых товариществ на Хумминском шоссе. Сообщение о возгорании поступило около часа ночи.
«На момент прибытия здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение крыши. Хозяин находился на месте, он успел самостоятельно покинуть опасную зону. На полную ликвидацию пламени огнеборцам потребовалось порядка шести часов. Площадь пожара — 150 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Последствия ДТП пожарные и спасатели ликвидировали четыре раза. Один раз их привлекали для оказания аварийно-спасательных и других неотложных работ.