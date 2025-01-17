В Красноярске с начала года уже 10 пешеходов попали под колеса авто

С начала 2025 года на дорогах краевого центра случилось уже 10 ДТП с участием пешеходов. В результате два человека погибли, а восемь получили травмы.
По данным Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское», в большинстве происшествий усматривается вина водителей.
Водителям напоминают о необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и обращать внимание на то, что зимой на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается.
Пешеходам следует переходить дорогу только через пешеходный переход, убедившись, что водители вас пропускают. Стоит обратить внимание, что вечером видимость ухудшается, и водитель не сразу может заметить человека на дороге.