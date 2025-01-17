Тренер по боксу в Красноярске оказался главарем банды автоугонщиков

Он 13 лет находился в международном розыске и был задержан в Красноярске.
По версии следствия, криминальная организация существовала с января 2008 по июль 2010 года на территории Хабаровска.
«Злоумышленники действовали по схеме — с помощью сканера они отключали охранную сигнализацию, запускали двигатель и похищали автомобиль. Далее транспортные средства возвращали потерпевшим за денежный выкуп или реализовывали их после изменения идентификационных номеров агрегатов. В обязанности лидера входило руководство всей структурой криминальной организации. Два его помощника обеспечивали ее бесперебойное функционирование. Сообщество подразделялось на тех, кто угонял автомобили, и тех, кто вносил изменения в идентификационные номера», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Всего установлено 24 эпизода хищения машин. Потерпевшими признаны 31 человек. Общая сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей. Объем расследуемых материалов составил 51 том.
Предполагаемый лидер преступного сообщества находился в международном розыске вплоть до апреля 2023 года, пока не был задержан в Красноярске, где он неофициально трудоустроился тренером по боксу в одном из спортивных клубов. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом, ему инкриминируют несколько статей УК РФ: 30, 210, 158, 162, 326, 175, 161 УК РФ.
Отметим, его подельникам обвинительные приговоры вынесли еще в 2012 году.