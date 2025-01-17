Тренер по боксу в Красноярске оказался главарем банды автоугонщиков

«Злоумышленники действовали по схеме — с помощью сканера они отключали охранную сигнализацию, запускали двигатель и похищали автомобиль. Далее транспортные средства возвращали потерпевшим за денежный выкуп или реализовывали их после изменения идентификационных номеров агрегатов. В обязанности лидера входило руководство всей структурой криминальной организации. Два его помощника обеспечивали ее бесперебойное функционирование. Сообщество подразделялось на тех, кто угонял автомобили, и тех, кто вносил изменения в идентификационные номера», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.