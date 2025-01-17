В санатории Красноярского края люди массово отравились после завтрака

По данным следствия, 16 января в санатории «Сосновый бор» Минусинского района отдыхающие после завтрака пожаловались на плохое самочувствие. У них появились признаки острой кишечной инфекции. За медпомощью обратились 32 человека, из них 5 госпитализировано. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.