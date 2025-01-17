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В санатории Красноярского края люди массово отравились после завтрака

32 человека, отдыхавших в санатории «Сосновый Бор», отравились после завтрака, 5 госпитализировано.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту распространения инфекционного заболевания в санатории. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, 16 января в санатории «Сосновый бор» Минусинского района отдыхающие после завтрака пожаловались на плохое самочувствие. У них появились признаки острой кишечной инфекции. За медпомощью обратились 32 человека, из них 5 госпитализировано. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.

Устанавливаются причины возникновения заболевания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В прокуратуре добавили, что все пострадавшие питались в местной столовой. Надзорное ведомство также проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что острую кишечную инфекцию обнаружили у нескольких воспитанников красноярского детского сада.