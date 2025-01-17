В Красноярском крае многодетную мать отдали под суд за убийство дочери

Следователи завершили работу над уголовным делом жительницы Красноярского края, которая зарубила топором трехлетнюю дочь и тяжело ранила ножом ее старшую сестру.
Женщине инкриминируют убийство малолетнего и покушение на убийство с особой жестокостью, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.
По информации следствия, многодетная семья, в которой воспитывались три девочки — трех, шести и восьми лет, — жила в частном доме в Курагинском районе. 25 июня прошлого года, когда глава семьи был на работе, его нетрезвая супруга заподозрила мужа в измене и решила отомстить. Женщина ударила старшую дочь ножом в шею, а потом топором нанесла несколько смертельных ударов младшей дочери. Шестилетняя девочка не пострадала. Жизнь старшей из сестер врачам удалось спасти.
Известно, что многодетная мать несколько месяцев злоупотребляла алкоголем. Тем не менее психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления женщина осознавала опасность своих действий. В ближайшие дни она предстанет перед судом.