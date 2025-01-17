В Красноярском крае многодетную мать отдали под суд за убийство дочери

По информации следствия, многодетная семья, в которой воспитывались три девочки — трех, шести и восьми лет, — жила в частном доме в Курагинском районе. 25 июня прошлого года, когда глава семьи был на работе, его нетрезвая супруга заподозрила мужа в измене и решила отомстить. Женщина ударила старшую дочь ножом в шею, а потом топором нанесла несколько смертельных ударов младшей дочери. Шестилетняя девочка не пострадала. Жизнь старшей из сестер врачам удалось спасти.