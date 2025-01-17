В Красноярском крае число госпитализированных после отравления выросло до шести

«33 обратились [за медицинской помощью], 6 человек госпитализированы», — сообщили в ведомстве. Ранее там сообщали, что все пострадавшие ели омлет и у них возникла тошнота, головокружение, повысилась температура. Прокуратура региона организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в санатории. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.