В Красноярском крае число госпитализированных после отравления выросло до шести

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Из-за отравления в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае госпитализированы шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.
«33 обратились [за медицинской помощью], 6 человек госпитализированы», — сообщили в ведомстве. Ранее там сообщали, что все пострадавшие ели омлет и у них возникла тошнота, головокружение, повысилась температура. Прокуратура региона организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в санатории. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Вечером 16 января сообщалось о 5 госпитализированных из 32 обратившихся за медицинской помощью пожилых людей. Состояние госпитализированных оценивалось как средней тяжести.
Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования по факту отравления. В ведомстве отметили, что есть подозрение на острую кишечную инфекцию. Сейчас специалисты управления работают на месте, отбирают все необходимые пробы.