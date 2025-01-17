Суд вынес приговоры по резонансному убийству подростка на остановке в Иркутске

Один из нападавших признан виновным в убийстве, хулиганстве и краже с банковского счёта (статьи 105, 213 и 158 УК РФ). Ему назначили девять лет колонии для несовершеннолетних с ограничением свободы на 1,5 года. Остальные пошли по статьям о хулиганстве и краже. Они получили сроки от 4 до 4,5 лет, отбывать которые будут в воспитательной и общей колониях.