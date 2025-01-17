Об избиении школьника в Североуральске доложат главе СК

Напомним, об избиении подростка в школе № 13 поселка Черемухово рассказала депутат Гордумы Североуральска. На кадрах видно, как подросток в серой кофте общается с другим мальчиком, отворачивается, затем неожиданно бьет жертву с размахом в лицо. Оппонент, приняв удар, согнулся — затем в его лицо прилетело колено обидчика. Но и этого оказалось мало, ведь когда пострадавший мальчик падал на пол, получил удар в затылок.