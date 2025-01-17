Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Об избиении школьника в Североуральске доложат главе СК

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование избиения свердловского школьника.

Источник: Комсомольская правда

Избиением школьника в Свердловской области, попавшим на видео, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Инцидент произошел в образовательном учреждении поселка Черемухово под Североуральском.

— В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Североуральска подросток избил одноклассника, — перелает пресс-служба СК России. — По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах происшествия.

Напомним, об избиении подростка в школе № 13 поселка Черемухово рассказала депутат Гордумы Североуральска. На кадрах видно, как подросток в серой кофте общается с другим мальчиком, отворачивается, затем неожиданно бьет жертву с размахом в лицо. Оппонент, приняв удар, согнулся — затем в его лицо прилетело колено обидчика. Но и этого оказалось мало, ведь когда пострадавший мальчик падал на пол, получил удар в затылок.

СК