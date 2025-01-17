Об избиении школьника в Североуральске доложат главе СК

Избиением школьника в Свердловской области, попавшим на видео, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Инцидент произошел в образовательном учреждении поселка Черемухово под Североуральском.
— В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Североуральска подросток избил одноклассника, — перелает пресс-служба СК России. — По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах происшествия.
Напомним, об избиении подростка в школе № 13 поселка Черемухово рассказала депутат Гордумы Североуральска. На кадрах видно, как подросток в серой кофте общается с другим мальчиком, отворачивается, затем неожиданно бьет жертву с размахом в лицо. Оппонент, приняв удар, согнулся — затем в его лицо прилетело колено обидчика. Но и этого оказалось мало, ведь когда пострадавший мальчик падал на пол, получил удар в затылок.