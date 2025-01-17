Трудовая инспекция Семея доказала вину работодателя после падения учителя с высоты

«Вина работодателя составила 100%. Вины Куата Айткалиева нет, поэтому комиссия вынесла такое решение. В настоящее время учителю выплачивается вся утраченная заработная плата. Также будут возмещены все расходы на лечение, если оно проводилось на платной основе».