Трудовая инспекция Семея доказала вину работодателя после падения учителя с высоты

Он упал, когда наряжал городскую новогоднюю ёлку, для украшения которой местные чиновники привлекли педагогов.
«Вина работодателя составила 100%. Вины Куата Айткалиева нет, поэтому комиссия вынесла такое решение. В настоящее время учителю выплачивается вся утраченная заработная плата. Также будут возмещены все расходы на лечение, если оно проводилось на платной основе».
Дальнейшее решение по факту превышения должностных полномочий — за правоохранительными органами.
«Составлен акт, оформлены все соответствующие документы. Теперь материалы направляются в правоохранительные органы. В соответствии со статьей 156 уголовного кодекса, работодатель несет ответственность за нарушение правил охраны труда».
После громкого инцидента министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на своей странице в социальной сети заявил, что привлечение педагогов к таким работам незаконно.