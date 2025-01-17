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Трудовая инспекция Семея доказала вину работодателя после падения учителя с высоты

АСТАНА, 17 янв— Sputnik. Трудовая инспекция завершила проверку инцидента с учителем в Семее.

Источник: Sputnik.kz

Он упал, когда наряжал городскую новогоднюю ёлку, для украшения которой местные чиновники привлекли педагогов.

«Вина работодателя составила 100%. Вины Куата Айткалиева нет, поэтому комиссия вынесла такое решение. В настоящее время учителю выплачивается вся утраченная заработная плата. Также будут возмещены все расходы на лечение, если оно проводилось на платной основе».

рассказал руководитель отдела департамента госинспекции труда Токтарбек Тусипбаев.

Дальнейшее решение по факту превышения должностных полномочий — за правоохранительными органами.

«Составлен акт, оформлены все соответствующие документы. Теперь материалы направляются в правоохранительные органы. В соответствии со статьей 156 уголовного кодекса, работодатель несет ответственность за нарушение правил охраны труда».

уточнил Тусипбаев.

После громкого инцидента министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на своей странице в социальной сети заявил, что привлечение педагогов к таким работам незаконно.

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