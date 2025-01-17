21-летний парень открыл стрельбу возле жилых домов в Иркутске

В Иркутске 21-летний парень решил пострелять и не нашел место лучше, чем возле дома № 39 в микрорайоне Первомайский. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, нарушителя заметил экипаж ППС. Правоохранители отвезли его в отдел полиции.
— Со слов задержанного, в конце 2023 года он приобрел сигнальный пистолет по объявлению в Интернете. Свой поступок он объяснил тем, что решил проверить его работоспособность, поскольку с момента покупки так им и не пользовался, — пояснили полицейские.
Сейчас на солидного человека составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей и туристов в Северобайкальском районе попросили воздержаться от походов горы. Возможен сход снежных лавин.