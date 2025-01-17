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В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил дорожного рабочего на проезжей части

Мужчину госпитализировали с различными травмами.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска водитель «Тойота Марк 2» сбил рабочего на проезжей части. После чего столкнулся с другим автомобилем, «Исудзу ELF». Произошла авария вечером 16 января на улице Ипподромской.

— В результате ДТП пострадал пешеход — мужчина 1981 г. р., который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, — уточнили подробности в Госавтоинспекции.

От прохождения медосвидетельствования водитель «Тойоты» отказался. В ГАИ уточнили, что ему грозит административный штраф до 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав до двух лет.