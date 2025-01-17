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Полтонны наркотических веществ изъяли в 2024 году у жителей Иркутской области

МВД: основным способом распространения наркотики являются интернет-магазины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 2024 году изъяли полтонны наркотических веществ. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД региона, основным способ распространения остаются интернет-магазины. За минувший год было закрыто 78 таких организаций и их филиалов, а также задержаны руководители и «работники». Кроме того, были найдены и заблокированы 59 сайтов занимающиеся сбытом.

— За год сотрудники правоохранительных органов установили более тысячи человек, причастных к наркоторговле. Была пресечена деятельность четырех лабораторий и 14 притонов. Особое внимание уделяется наркопреступлениям, совершённым гражданами других стран, — поделились в ведомстве.

11 иностранцев привлекли к административной ответственности за хранение и употребление одурманивающих средств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре задержали 21-летнего парня. Молодой человек открыл стрельбу в жилом районе.