Полтонны наркотических веществ изъяли в 2024 году у жителей Иркутской области

В Иркутской области в 2024 году изъяли полтонны наркотических веществ. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД региона, основным способ распространения остаются интернет-магазины. За минувший год было закрыто 78 таких организаций и их филиалов, а также задержаны руководители и «работники». Кроме того, были найдены и заблокированы 59 сайтов занимающиеся сбытом.
— За год сотрудники правоохранительных органов установили более тысячи человек, причастных к наркоторговле. Была пресечена деятельность четырех лабораторий и 14 притонов. Особое внимание уделяется наркопреступлениям, совершённым гражданами других стран, — поделились в ведомстве.
11 иностранцев привлекли к административной ответственности за хранение и употребление одурманивающих средств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре задержали 21-летнего парня. Молодой человек открыл стрельбу в жилом районе.