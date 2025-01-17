Полтонны наркотических веществ изъяли в 2024 году у жителей Иркутской области

В Иркутской области в 2024 году изъяли полтонны наркотических веществ. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД региона, основным способ распространения остаются интернет-магазины. За минувший год было закрыто 78 таких организаций и их филиалов, а также задержаны руководители и «работники». Кроме того, были найдены и заблокированы 59 сайтов занимающиеся сбытом.