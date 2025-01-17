Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты

В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Кубани. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.