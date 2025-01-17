Баня и жилой дом сгорели в селах Иркутской области

Еще одна трагедия произошла в Усть-Удинском районе. В селе Новая Уда пламя охватило жилой дом. Причина все та же — неисправность печной трубы и как следствие ее перегрев. Пожар удалось потушить на 64 квадратах семи специалистам. Погибших и пострадавших удалось избежать.