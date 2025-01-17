Баня и жилой дом сгорели в селах Иркутской области

В селе Хаихта Куйтунского района загорелась баня. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, предварительно огонь мог пойти из-за перегревания печной трубы.
— Огонь на шести квадратах потушили шесть сотрудников с помощью двух единиц техники ведомства, — поделились в ведомстве.
Еще одна трагедия произошла в Усть-Удинском районе. В селе Новая Уда пламя охватило жилой дом. Причина все та же — неисправность печной трубы и как следствие ее перегрев. Пожар удалось потушить на 64 квадратах семи специалистам. Погибших и пострадавших удалось избежать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские Иркутской области за 2024 год изъяли полтонны одурманивающих веществ у жителей региона.