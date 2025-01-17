Пошли пятые сутки: в Уфе продолжаются поиски женщины с ментальным расстройством

В последний раз женщину видели у магазина Чижик" в микрорайоне Сипайлово. С тех пор волонтеры прошли в общей сложности 400 км в поисках уфимки и отработали более 30 сообщений о предполагаемом местонахождении Зульфии Зайнуллиной.