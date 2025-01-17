Пошли пятые сутки: в Уфе продолжаются поиски женщины с ментальным расстройством

В Уфе продолжаются поиски 62-летней Зульфии Зайнуллиной. Женщина исчезла пять дней назад. Известно, что пенсионерка страдает от ментальных проблем и не может попросить помощи.
В последний раз женщину видели у магазина Чижик" в микрорайоне Сипайлово. С тех пор волонтеры прошли в общей сложности 400 км в поисках уфимки и отработали более 30 сообщений о предполагаемом местонахождении Зульфии Зайнуллиной.
Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.
Была одета: темно-коричневая куртка, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки, розовая шапка.
Если вам известна судьба пропавшей, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.