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Пошли пятые сутки: в Уфе продолжаются поиски женщины с ментальным расстройством

Волонтеры Уфы продолжают поиски потерявшейся женщины с ментальным расстройством.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжаются поиски 62-летней Зульфии Зайнуллиной. Женщина исчезла пять дней назад. Известно, что пенсионерка страдает от ментальных проблем и не может попросить помощи.

В последний раз женщину видели у магазина Чижик" в микрорайоне Сипайлово. С тех пор волонтеры прошли в общей сложности 400 км в поисках уфимки и отработали более 30 сообщений о предполагаемом местонахождении Зульфии Зайнуллиной.

Приметы: рост 153 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: темно-коричневая куртка, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки, розовая шапка.

Если вам известна судьба пропавшей, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.