В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета Jeju Air обнаружены перья

Вылетевший из Бангкока Boeing 737−800 Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года при посадке с невыпущенным шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Самолет при попытке приземления не успел сбросить скорость, врезался в бетонное сооружение и загорелся. В результате аварии погибли 179 человек из 181 находившихся на борту. Выжили двое членов экипажа. Два бортовых самописца Jeju Air не записали несколько последних минут полета, что затрудняет расследование. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв.