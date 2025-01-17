Бес в ребро: в Магнитогорске 70-летний дедушка украл дорогой смартфон

Все произошло в левобережной части Магнитогорска. Там в полицию обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что утром заехал на автозаправочную станцию, где забыл свой телефон, а когда вернулся, аппарата уже не было. Причиненный ущерб составил 60 тыс. рублей.