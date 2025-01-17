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Бес в ребро: в Магнитогорске 70-летний дедушка украл дорогой смартфон

В Челябинской области 70-летний дедушка украл дорогой смартфон — на него завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в левобережной части Магнитогорска. Там в полицию обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что утром заехал на автозаправочную станцию, где забыл свой телефон, а когда вернулся, аппарата уже не было. Причиненный ущерб составил 60 тыс. рублей.

В результате спецмероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 70-летний мужчина. Телефон он успел сдать в комиссионный магазин, а вырученные деньги — потратить.

Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон возвращен владельцу.