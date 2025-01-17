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В Тольятти водителя микроавтобуса наказали за несколько нарушений ПДД

В Тольятти нашли водителя маршрутки, который проехал с пассажирами на «красный» и по «встречке».

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти водитель маршрутного автобуса нарушил несколько правил дорожного движения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и двигался по встречной полосе. Мужчину привлекли к ответственности. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейские увидели видеозапись с регистратора очевидца, на которой зафиксированы нарушения ПДД водителем микроавтобуса, перевозившего пассажиров. Нарушитель был найден в кратчайшие сроки», — рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, за рулем находился 55-летний мужчина. Он ехал по полосе дороги, предназначенной для встречного движения, и на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя, во время движения он пытался не допустить ДТП.

Но после просмотра видео признал вину. Тольяттинца привлекли к административной ответственности. Также с ним провели профилактическую беседу и напомнили, что он несет ответственность за пассажиров.