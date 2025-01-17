В Самаре взыскан штраф с администратора подпольного игрового салона

Житель Самары решил разбогатеть на нелегальном бизнесе и открыл в городе подпольный игровой салон, в котором установил десять игровых автоматов. Поучаствовать в противозаконной затее самарец предложил своему приятелю и тот согласился.
Мужчины пригласили в игровой салон на должность администратора 23-летнюю девушку, которая помогала с организацией и проведением азартных игр.
Незаконную работу азартного заведения пресекли органы безопасности. Признанные судом виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, организатор и работники игрового салона были наказаны уголовными штрафами. Самый крупный штраф был назначен владельцу подпольного клуба. Работавшую администратором игрового салона девушку, суд оштрафовал на 20 000 рублей.
Взысканием штрафа занялись судебные приставы Куйбышевского района Самары. Девушке разъяснили, что если она не уплатит уголовный штраф, пристав внесёт представление в суд о замене этого наказания на более строгое. Кроме того, пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах девушки, и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого девушка оплатила и штраф, и исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.