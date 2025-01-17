В Самаре взыскан штраф с администратора подпольного игрового салона

Взысканием штрафа занялись судебные приставы Куйбышевского района Самары. Девушке разъяснили, что если она не уплатит уголовный штраф, пристав внесёт представление в суд о замене этого наказания на более строгое. Кроме того, пристав обратил взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах девушки, и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого девушка оплатила и штраф, и исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.