Санаторий в Красноярском крае приостановил работу после массового отравления

«По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. С сегодняшнего дня санаторий приостанавливает свою работу», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по региону.
Для выявления источника заражения сотрудники ведомства взяли пробы готовый пищи, сырья и холодной воды, а также были взяты смывы с объектов окружающей среды. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.
В санатории отдыхало в общей сложности более 100 человек. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, пострадавшие — преимущественно люди старше 60 лет — питались в столовой санатория. В СКР по региону сообщили, что причиной отравления мог стать приготовленный в местной столовой омлет.