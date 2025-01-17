Санаторий в Красноярском крае приостановил работу после массового отравления

В санатории отдыхало в общей сложности более 100 человек. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, пострадавшие — преимущественно люди старше 60 лет — питались в столовой санатория. В СКР по региону сообщили, что причиной отравления мог стать приготовленный в местной столовой омлет.