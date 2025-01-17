В Хабаровском крае многодетная семья лишилась дома

Как сообщили в МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание началось около полуночи, когда родители еще не спали. Они услышали хлопок в пристройке под котельную, пламя охватило деревянные конструкции. Взрослые и пять детей выбрались из горящего дома через окно.