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В Хабаровском крае многодетная семья лишилась дома

У многодетной семьи в Советской Гавани сгорел дом. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Источник: МЧС РФ

У многодетной семьи в Советской Гавани сгорел дом. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Как сообщили в МЧС России по Хабаровскому краю, возгорание началось около полуночи, когда родители еще не спали. Они услышали хлопок в пристройке под котельную, пламя охватило деревянные конструкции. Взрослые и пять детей выбрались из горящего дома через окно.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Дознаватели ведомства одной из предполагаемых причин назвали короткое замыкание электропроводки. Дом для проживания не пригоден.

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