Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии бесплатно могут получить земельный участок под ИЖС

В Башкирии бесплатно раздают 14 земельных участков.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии под ИЖС готовы выделить 14 бесплатных земельных участков. Об этом сообщает республиканское министерство земельных и имущественных отношений. Уточняется, что участки под застройку находятся в селах Алаторка и Калтыманово в Иглинском районе.

В ведомстве добавили, что право на получение земли в собственность имеют льготные категории граждан. К ним относятся молодые семьи, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. В случае отказа от участка они могут получить 250 тысяч рублей взамен.

Также право на бесплатное получение земель имеют участники СВО, добавили в Минземимущества.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.