Жители Башкирии бесплатно могут получить земельный участок под ИЖС

В Башкирии под ИЖС готовы выделить 14 бесплатных земельных участков. Об этом сообщает республиканское министерство земельных и имущественных отношений. Уточняется, что участки под застройку находятся в селах Алаторка и Калтыманово в Иглинском районе.
В ведомстве добавили, что право на получение земли в собственность имеют льготные категории граждан. К ним относятся молодые семьи, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. В случае отказа от участка они могут получить 250 тысяч рублей взамен.
Также право на бесплатное получение земель имеют участники СВО, добавили в Минземимущества.
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