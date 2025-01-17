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Танкер «Волгонефть-239» в течение месяца стоял у берегов Тамани разломленным

Ранее о повреждении корпуса судна официально не сообщалось.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Корпус танкера «Волгонефть-239» во время шторма в середине декабря 2024 года также был серьезно поврежден. Судно в течение почти месяца стояло на мели разломленным.

Ранее официально о серьезном повреждении корпуса этого судна не сообщалось. Известно было только о разломе судна «Волгонефть-212», которое затонуло в тот же день — 15 декабря.

Сейчас кормовую часть судна «Волгонефть-239» обтянули бонами. Вокруг него завершают строительство искусственной насыпи.

10 января «Югополис» сообщал, что с кормы «Волгонефть-239» в море вылилась очередная порция мазута. Плотной массой мазут растекся вдоль берега в Темрюкском районе. Площадь нового пятна — 2,8 тысячи кв. метров. Боны, которыми ранее ограждали судно, защитить море от нефтепродуктов не смогли.

Спустя два дня в оперативном штабе Краснодарского края отчитались, что вокруг судна установили новые боны в два ряда. А к судну начали прокладывать дорогу, чтобы подвести тяжелую технику.

экология