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Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Чунском районе помещен под стражу

Также его подозревают в нанесении множества ножевых 22-летнему односельчанину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе под стражу поместили 32-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 16-летней девушки и покушении на 22-летнего односельчанина. По версии следствия, компания выпивала вечером 14 января. В какой-то момент началась ссора, и мужчина вонзил в грудь знакомой нож. После он нанес множество ножевых молодому парню. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Прокуратура Чунского района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения трупа несовершеннолетней. По факту покушения на жизнь молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух более лиц), ход и результаты его расследования также находятся на контроле прокуратуры, — поделились в надзорном ведомстве.

Девушка умерла в ванной, а молодому парню жизнь спасли медики. По решению суда подозреваемого отправили под стражу на два месяца. Обвинение уже предъявлено. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в двух селах из-за неисправности печей сгорели жилой дом и баня.