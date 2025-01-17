Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Чунском районе помещен под стражу

В Чунском районе под стражу поместили 32-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 16-летней девушки и покушении на 22-летнего односельчанина. По версии следствия, компания выпивала вечером 14 января. В какой-то момент началась ссора, и мужчина вонзил в грудь знакомой нож. После он нанес множество ножевых молодому парню. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.