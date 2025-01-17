Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Чунском районе помещен под стражу

В Чунском районе под стражу поместили 32-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 16-летней девушки и покушении на 22-летнего односельчанина. По версии следствия, компания выпивала вечером 14 января. В какой-то момент началась ссора, и мужчина вонзил в грудь знакомой нож. После он нанес множество ножевых молодому парню. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Прокуратура Чунского района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения трупа несовершеннолетней. По факту покушения на жизнь молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух более лиц), ход и результаты его расследования также находятся на контроле прокуратуры, — поделились в надзорном ведомстве.
Девушка умерла в ванной, а молодому парню жизнь спасли медики. По решению суда подозреваемого отправили под стражу на два месяца. Обвинение уже предъявлено. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в двух селах из-за неисправности печей сгорели жилой дом и баня.