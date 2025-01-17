Крекс-пекс-фекс и миллион в яме под деревом в Хабаровске вырос в приговор

В Хабаровске вынесен приговор по делу о хищении более 1 миллиона рублей из квартиры горожанки, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
В октябре 2024 года 21-летняя потерпевшая обнаружила, что из её кожаного портфеля, хранившегося в шкафу, пропали все сбережения, оставив лишь несколько тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что к хищению причастна 22-летняя подруга потерпевшей, которая незаметно похитила деньги во время визита.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску оперативно установили, что подозреваемая спрятала пакет с деньгами под деревом во дворе дома своих родителей. Вскоре после задержания обвиняемая призналась в содеянном, и, как выяснилось, деньги пролежали в «тайнике» около суток, прежде чем были обнаружены полицией. Купюры были изъяты и возвращены владелице.
Суд признал подсудимую виновной по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.