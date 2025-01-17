Крекс-пекс-фекс и миллион в яме под деревом в Хабаровске вырос в приговор

В октябре 2024 года 21-летняя потерпевшая обнаружила, что из её кожаного портфеля, хранившегося в шкафу, пропали все сбережения, оставив лишь несколько тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что к хищению причастна 22-летняя подруга потерпевшей, которая незаметно похитила деньги во время визита.